¤¤¤Á¤´¤Î½Ü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¤¤¤Á¤´¤Î¤ª²Û»Ò¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°¿©¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤«¤é¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¢¥³¥³¥¹¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á³Æ¼Ò¤«¤é¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË­¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¼ï¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·