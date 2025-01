【Art of Manga】 2025年9月27日~2026年1月25日 会場:デ・ヤング美術館 サンフランシスコにあるFine Arts Museums of San Francisco(FAMSF)は、サンフランシスコ内にあるデ・ヤング美術館で、アートとしてのマンガを追及する展覧会「Art of Manga」を9月27日から2026年1月25日まで開催する。 アメリカでは初となる大規模な原画展で、赤塚