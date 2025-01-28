¡ÚArt of Manga¡Û 2025Ç¯9·î27Æü～2026Ç¯1·î25Æü ²ñ¾ì¡§¥Ç¡¦¥ä¥ó¥°Èþ½Ñ´Û ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤¢¤ëFine Arts Museums of San Francisco¡ÊFAMSF¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Ç¡¦¥ä¥ó¥°Èþ½Ñ´Û¤Ç¡¢¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖArt of Manga¡×¤ò9·î27Æü¤«¤é2026Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸¶²èÅ¸¤Ç¡¢ÀÖÄÍ