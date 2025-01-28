2025Ç¯1·î27Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¤ÊAI¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÖDeepSeek¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¿¼ÅÙµáº÷¡ÊDeepSeek¡Ë¤¬27Æü¤Ë2¤Ä¤Î¿·¤·¤¤AI¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÖDeepSeek-R1-Zero¡×¤È¡ÖDeepSeek-R1¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£Æ±¼Ò¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°ìÉô¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥Æ¥¹¥È¤ÇÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò