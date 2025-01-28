28Æü¡¢V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ¤¬¡¢2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤Î¥×¥í¥Áー¥à¡¢H.C.ÆÊÌÚÆü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ËÆ£½ÓÇ·»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ °ËÆ£»á¤Ï2021Ç¯¤ÎÂç³Øºß³Ø»þ¤«¤éH.C.Æü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡¢2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè91²óÁ´ÆüËÜ¥¢