¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿¹²¬µ£»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅá¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï28Æü¡¢²­ÆìËÌÉô¤ÎÂç·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ØJUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì¡Ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤¬7·î25Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»ö¶È¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÃåÁÛ¤«¤éÌó15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¤¥á¡¼¥¸²èÁüÂ¿¿ô¡Û¶²Îµ¡ª¡©Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬ÃÂÀ¸²­Æì¸©º£µ¢