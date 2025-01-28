4·î¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ÀÅ²¬¸©¤â¥Öー¥¹¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½µËö¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬²ñ¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÀßÃÙ¤ì¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ï¡¢º£¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£4·î13Æü¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È75Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£25Æü¤ÎÅÚÍËÆü¡¢¤½¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Î¥²ー¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¡£¡Ê»³粼 ¹¬ÂÀ µ­¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏËüÇî²ñ¾ì¤Î¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÃÎ»ö¤äÉûÃÎ»ö¤¬¡¢º£¤«¤é