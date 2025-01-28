ÀéÍÕ¸©Ä£ÀéÍÕ¸©¤Ï28Æü¡¢Æ±¸©ËÌÅìÉô¤ÎÄ¸»Ò»Ô¤È°°»Ô¡¢ÁÙº¼»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Îµ¿¤¤»öÎã¤Ç¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ÎÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹âÉÂ¸¶À­¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÎÍñÍÑ¤È¿©ÆùÍÑ¤Î·×Ìó54Ëü±©¤ò»¦½èÊ¬¤¹¤ë¡£°°»Ô¤Ç¤Ï¡¢1»ÜÀß¤Ç¿·¤¿¤Ë´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÍÛÀ­¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¸©Æâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Çº£µ¨13ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤Î½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤Ë12Îã¤Ç·×Ìó311Ëü±©¤È¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯12·î¡Á21Ç¯3·î¤Î