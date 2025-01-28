½©ÅÄ»Ô¤¬º£Ç¯ÅÙ¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¥À¥ê¥¢¤ÎÀ¸»º¼Ô¸þ¤±¤ÎÀìÌç¸¦½¤¤Î½¤Î»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦½¤À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢²Ö¤¬ºé¤­¸Ø¤ëµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥À¥ê¥¢ºÏÇÝ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ»Ô±à·Ý¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤È°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¡¢¥À¥ê¥¢¤ÎÀìÌç¸¦½¤¡£5·î¤Ë³«¹Ö¼°¤ò·Þ¤¨¤¿1´üÀ¸¤Î5¿Í¤Ï¡¢Ìó8¤«·î´Ö¡¢¼Â½¬¤Ê¤É¤Î¸¦½¤¤òÄÌ¤·¤Æ¥À¥ê¥¢¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤âÀ¸»º³ÈÂç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥ê¥¢¡£28Æü¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Ý