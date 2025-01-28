¸µ¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎÃË¤é¤«¤éÂ¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ÎºÄÌ³À°Íý¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¤ò°ãË¡¤Ë¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÊÛ¸î»Î¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¢¤Ã¤»¤ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢ºÄÌ³À°Íý¤Î°ÍÍê¿Í¤Î¾Ò²ð¤ò°ãË¡¤Ë¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎÅÄÃæÎÉÌÀÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¸Å´×¹§ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂ¿½ÅºÄÌ³¤Î°ÍÍê¿Í¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ