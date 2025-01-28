Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤ÎµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤éÂç·¿Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë±ä¤Ù90²¯¿Í¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¡£ËÌµþ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤éµ¢¾ÊÀè¤äÎ¹Àè¤ØµÞ¤°ÂçÀª¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤Î½ÕÀáÁ°¸å¤Î40Æü´Ö¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î±ä¤Ù90²¯¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½ÕÀá¤È¸À¤¨¤Ð²Ö²Ð¤äÇúÃÝ¤Ç¤¹¡£¹­Åì¾ÊÊ©»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉô