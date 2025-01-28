·úÊª¤«¤é·ã¤·¤¤±ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½»Ì±¤ËÈòÆñ¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÄá¸«¶è¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¡ÖÎÙ¤Î·úÊª¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼1µ¡¤È¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É63Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤ÆÁÒ¸Ë¤ÎÌó490Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£