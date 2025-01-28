Êì¹»¿ÀÆàÀîÂç¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¸å¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ·ò¸ã¡á28Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ·ò¸ã¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬28Æü¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡Ê9·î¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿2·î24Æü¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜµ­Ï¿¤°¤é¤¤¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¤ÈÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£Éü³è¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼«¸Êµ­Ï¿¹¹¿·¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊì¹»¿ÀÆàÀîÂç¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È