¡ÚMUFG SV¥ê¡¼¥° ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à 2024-25 ÀÐÀî¡ÛTEAM NICHIKA 1¡Ý2 TEAM KOTONA¡Ê1·î25Æü¡¦½÷»Ò¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÍÇ¡¡¢¡È¥é¥¤¥ó¥º¥Þ¥ó¡É¤¬ÃÆ´Ý¥µ¡¼¥Ö½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÍðÆþ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿»³»íÕÁ¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¥µ¡¼¥Ö¤òÌ³¤á¤ë¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¥é¥¤¥ó¥º¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ­¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£Áª¼ê´éÉé¤±¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¶Ã¤­¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£1·î25Æü¡¢MUFG SV¥ê¡¼¥° ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿