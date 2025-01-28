¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀî¤Î¿å¤¬¸Ï¤ì¡¢¡ÖÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¡×¤¬ÃÏ¸µ¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¡¦¹õ¾¾ÆâÄ®¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÎÉ¼Á¤Ê¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯6·î¡¢¡Ö¿À¼Ò¤ÎÂôÀî¡×¤Î¿å¤¬¸Ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î»¥ËÚ±ä¿­¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤Ï2024Ç¯12·î¡¢Ä®¤ËÂÐ¤·¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÃÏ²¼¿å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀî¤Î¿å¤¬¸Ï