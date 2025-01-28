Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç80Âå¤ÎÊì¿Æ¤È50Âå¤ÎÂ©»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢ÀÚ¤ê½ý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Ë¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡Ä¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò28Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¹¾Åì¶è¿¹²¼¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç½»¿Í¤Î¿ÆÂ²¤«¤é¡ÖÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»ëÄ£¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¼ó¤ä¶»¤ËÀÚ¤ê½ý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÃË½÷¤¬ÅÝ¤ì