JR»Í¹ñ¤¬½é½Ð²Ù¤·¤¿¥µー¥â¥ó2024Ç¯12·î JR»Í¹ñ¤¬¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥µー¥â¥óÎ¦¾åÍÜ¿£¡×¡£¿·¤¿¤Ë»Í¹ñ¤Ç¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ JR»Í¹ñ¤Î»ÍÇ·µÜ¼ÒÄ¹¤Ï3·î¤Þ¤Ç¤Ë°¦É²¸©¡¦À¾¾ò»Ô¤Ë13´ð¤Î¤¤¤±¤¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¿å»º¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¡Ö¥È¥é¥¦¥È¥µー¥â¥ó¡×¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ JR»Í¹ñ¤ÏÈóÅ´Æ»»ö¶È¤Ç¤ÎÍø±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤â¥µー¥â¥óÍÜ¿£¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹