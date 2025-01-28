¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÀäÉÊ¡ª¤È¤í¤¿¤ÞÊÛÅö¡×3¼ï¤ò2025Ç¯1·î28Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,200Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÀäÉÊ¡ª¤È¤í¤¿¤ÞÊÛÅö¡×3¼ï  ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÀäÉÊ¡ª¤È¤í¤¿¤ÞÊÛÅö¡×3¼ï¤ò2025Ç¯1·î28Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,