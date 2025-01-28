ANA X¤Ï¡¢¡ÖANA Pay¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖANA Pay¥­¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤È¡ÖANA Pay¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ä¹â¤ò1¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¥Á¥ãー¥¸¤È¡¢¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¤Î¥Á¥ãー¥¸¤ò¹ç»»¤·¤¿¶â³Û¤Ç·èºÑ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ Í­¸ú´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëANA¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¡ÖANA Pay¡×¤Ø¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼º¸ú¤µ¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ANA¤Î