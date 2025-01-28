ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¶É¤¬27Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡Ö¶ÛµÞÆÃÊó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ð±Ä¿Ø²ñ¸«¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Á¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬13.1¡ó¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤¬7.5¡ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤È¡ÄÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´ÉôÆ±¶É¤Ï27Æü¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù