¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê28¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÏ»Åç¥¸¥à¤Î¥×¥íÁª¼ê4¿Í¤¬28Æü¡¢²­Æì»Ô¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£31Æü¤Þ¤Ç3Çñ4Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¥³¥¶±¿Æ°¸ø±à¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÁö¡¢³¤ÃæÆ»Ï©¤«¤é°Ë·×Åç¤Þ¤ÇÌó15¥­¥í¤ÎÄ¹µ÷Î¥Áö¡¢À®ÅÄ»³¤ÇºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤É¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¹þ¤ó¤Çµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£