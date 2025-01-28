¥¨¥È¥Ê»³¤Î¼þÊÕ¤Ç¹­¤¬¤ë»³²Ð»ö¡á£²£°£²£³Ç¯£··î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥Á¥ê¥¢Åç/Salvatore Allegra/Anadolu Agency/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤²¹¤È¥µ¥Ï¥éº½Çù¤«¤é¿á¤­¹þ¤à¹â²¹¤Î´¥Áç¤·¤¿ÆîÅìÉ÷¡Ö¥·¥í¥Ã¥³¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤ÏËèÇ¯²¿Àé·ï¤â¤Î»³²Ð»ö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£µ¤¸õ´íµ¡¤¬¤³¤ì¤é¤Î²ÐºÒ¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç®¤¯´¥Áç¤·¤¿É÷¤Ï¥¤¥¿¥ê