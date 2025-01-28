ÅìÀ¾¤ËÄ¹¤¤Åçº¬¸©¡£Åì¤ÈÀ¾¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¤âÂç¤­¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£À¾¤ÎµòÅÀ¤Ï¡ÖÇë¡¦ÀÐ¸«¶õ¹Á¡×¡£Åìµþ¤«¤é¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó¡¢90Ê¬¤ÇÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶õ¹Á¤ò½Ð¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÀÅ¤«¤ÊÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤¬¹­¤¬¤ë¡£ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤òÌÊ¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤­¤¿Îò»Ë¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡¢ÀÐ¸«¥¨¥ê¥¢¤ò¤°¤ë¤Ã¤ÈÎ¹¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ëÍ­Ì¾´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢Åçº¬¸©ÀÐ¸«¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢»³±¢¤Î¾®µþÅÔ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸ÅÅÔ¡¢