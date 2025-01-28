¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê41¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÍ¥¤·¤¤¿·³ã¸©¤³¤à¤¹¤Ó¥Õ¥§¥¢2025¡×³«ºÅµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¼óÅÔ·÷¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÍ¥¤·¤¤¿·³ã¸©¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·³ã¸©¤È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ËÜÅÄ¤ÎÉ×¤ÏÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤Î¸Þ½½Íò·½Áª¼ê¤Ç¡¢6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È1ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä¡£2016Ç¯¤ËÉ×¤Î¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã