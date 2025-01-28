¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÝ½ã»Ò¡Ê53¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¡Ý¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃ¤¹¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤ÇNHKÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¡ÖÎã¤¨¤ÐÉþÁõ¡×¤È¤·¡Ö¼õ¿®ÎÁ¤ÇÊüÁ÷¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡©ÅÅµ¤Âå¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤ªÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤ÈNHK¤Ê¤é¤Ç¤Ï