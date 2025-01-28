´ØÀ¾¤ÎÌ¾Êª¥¢¥Ê¤Ç¥«¥ó¥Æ¥ì½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê62¡Ë¤¬28Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤ò¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ê74¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£À¸Åç¤ÏÁ°Æü27ÆüÄ«ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¤ò½ª¤¨¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡×¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡×¤Î¹ßÈÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¸Åç¼«¿È¤â¡ÖÍ§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ