º£Æü28Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶å½£¤Ê¤ÉÀã¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¡£Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é´¨µ¤¤Î±Æ¶ÁÂ³¤¯¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÌÀÆü29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤âÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤ËÃí°Õ¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤äË½É÷Àã¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢2Æü¤Ï´ØÅì¤ÇÀã¤Î²ÄÇ½À­¤â¡£3Æü°Ê¹ß¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÂç´¨ÇÈ¤«¡£ÌÀÆü29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÃÏ¤âÀÑÀãÃí°ÕÀ¾¤«¤é¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤ÇÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤Ï¶å½£¤«¤éÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤ÏÊ¿