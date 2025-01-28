Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh ¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£ 165W¤È33W¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤âµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²¹ÅÙÀ©¸æ¤äÃ»ÍíÊÝ¸î¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎXiaomi¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢Amazon¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£ 2·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÁá³ä²Á³Ê¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£ Xiaomi 165W Power Bank