28Æü17»þ¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÆüÃæ¼è°ú¤ÎÀ¶»»ÃÍÈæ100±ß¹â¤Î3Ëü9170±ß¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9016.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï153.13±ß¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹