Image:³ÚÅ·»Ô¾ì ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë1»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÊ£¿ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÇã¤¤²ó¤ê¤Ç´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤¯·ëÏª¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¡ÖÊÝ²¹ÊÝÎä¤Ç¤­¤ëÆ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¶õÃÇÇ®¥Þ¥°400ml¡×¤ä¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Í­¸ú³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­¥¹¥È¥Ã¥«¡¼¡×¤Ê¤É¡¢KEY