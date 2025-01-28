¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/28¡ÛABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¡Ê¤Ò¤¬¡¦¤Þ¤Ê¤ß¡¿38¡Ë¤ÈEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê¤¤¤ï¤¿¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡¿35¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£½é¶¦±é¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À2¿Í¤¬¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊú¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äÅÄ¹äÅµ¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ÇÌ©Ãå¢¡Èæ²Å°¦Ì¤¡õ´äÅÄ¹äÅµW¼ç±é¡Ö¥Õ