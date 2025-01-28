Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¹â¾¾»Ô25Æü ¹â¾¾»Ô¤ÇÆ»Ï©ÏÆ¤ÎÂ¦¹Â¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤ë¶âÂ°¤Î¤Õ¤¿¡Ö¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¡×¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢12·î¤´¤í¤«¤é¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½êÉÔÄê¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï23ÆüÌë¤«¤éÍâÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¾¾»Ô¤ÎÂ¦¹Â¤«¤é¡¢¥°¥ìー¥Á¥ó¥°3Ëç¡¢»þ²Á¹ç·×21Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬