Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¹©»öÍÑ¤ÎÂ­¾ì¤¬Êø¤ì¡¢5¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢28ÆüÄ«¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢27Æü¸á¸å3»þÈ¾º¢¡¢¹­Åç¡¦ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÃæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»Âë¤ÎÁã¶¶ÉÕ¶á¤Ç¡¢¹©»öÍÑ¤ÎÂ­¾ì¤Î°ìÉô¤¬Êø¤ì¡¢5¿Í¤¬Ìó20¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¡¦Ç¯À¶Í§¹À¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤Î¥È¥ê¥¹¡¦¥ê¥º¥­¡¦¥¢¥¯¥Ð¥ë¡¦¥ì¥Õ¥©¥ë¥Þ¥ó¥·¥ã¡¼¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬»àË´¡£ÃËÀ­3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²þ½¤¤Ë¸þ