ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î³¤½÷µù¡á2024Ç¯7·î³¤½÷µù¤ä±­»ô¤¤µù¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤ÊµùË¡¤¬»Ä¤ëÀÐÀî¡¢´ôÉì¡¢»°½Å3¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ø¤Î¹çÆ±ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ê¤É5»Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡ÖÅÁÅýÅªµùÙýÊ¸²½¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ê¸²½¤ÎÊÝÂ¸¤ä·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹5»Ô¤ÏÎØÅç»Ô¤Î¤Û¤«¡¢´ôÉì»Ô¤È´ôÉì¸©´Ø»Ô¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤È