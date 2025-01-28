¡ÚÂè10ÏÃ¡Û 1·î28Æü ¸ø³« KADOKAWA¤Ï1·î28Æü¡¢Ááºä·¼¸ã»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ò¥áÍÍ¤Ë¥¤¥¸¤é¤ìÍ·¤Ð¤ì¡×Âè10ÏÃ¤ò¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ö¥Ò¥áÍÍ¤Ë¥¤¥¸¤é¤ìÍ·¤Ð¤ì¡×¤Ï¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×¤Îºî¼Ô¡¦Ááºä·¼¸ã»á¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥°¥³¥á¥Ç¥£¡£Å¾¹»¤·¤Æ¤­¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Ç÷ÅÄ¤¬Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ò¥áÍÍ¡×¤ÈÊü²Ý¸å¤Ë¡È¥Ò¥ß¥Ä¤ÎÍ·¤Ó¡É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£