テセックがこの日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、営業利益を３億８０００万円から４億８０００万円（前期比７２．３％減）へ、純利益を３億４０００万円から５億２０００万円（同６５．７％減）へ上方修正した。 半導体市況の悪化に伴う出荷延期の影響がある一方、円安による増収効果で売上高は５７億円（同３３．９％減）の従来見通しを据え置いた。ただ、部材価格高騰の正常化や、技術動向を踏まえた