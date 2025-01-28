´ôÉì¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹¾ºêÄ÷±Ñ¤µ¤ó(60)¤¬1·î28Æü¡¢ÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì¸©Ä£¤Ç28Æü¡¢4Ç¯±Û¤·¤ÎÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹¾ºê¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾ºêÄ÷±Ñ¤µ¤ó¡§¡Ö4Ç¯´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¾Ú½ñ¤òÄº¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¡ËÀ°Íý¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤éËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿´¶­¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¹¾ºê¤µ¤ó¤Ï¿¦°÷¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì