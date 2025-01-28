¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/28¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÈõ¸ý¹¬Ê¿¤¬1·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¢¡Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÇÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÈõ¸ý¤Ï¡¢È±¤òÀÚ¤ë³¨Ê¸»ú¤È¡Ö¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£³Ü¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿È±¤ò¡¢ÌÜ¸µ¤Þ¤Ç¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê