ÌÂÏÇµÒ¤ä¥«¥¹¥Ï¥é¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿½¾¶È°÷¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¢¡¾®Á¬¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë²£ÊÁ¤ÊµÒ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÊÛÅöÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¤Á¤¢¤­¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ë¾ïÏ¢µÒ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£20Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ã¤¤ÃËÀ­µÒ¤Ï¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¤Û¤ÉÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤¬¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·