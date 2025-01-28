¸µ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿ÍFW¥Ö¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥ì¥±¤¬¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎFK¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥¶¥Ë¡¦¥Æ¥£¥é¥Ê¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß28ºÐ¤Î¥¨¥ì¥±¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËND¥´¥ê¥Ä¥¡¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£NK¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¦¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ä¥ë¥Ä¥§¥ë¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¡¢¥²¥ó¥Á¥ì¥ë¥Ó¥ë¥ê¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬