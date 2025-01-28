芸能関係の法律に詳しい河西邦剛弁護士が28日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に出演し、10時間を超えるフジテレビの会見にフジサンケイグループ代表でフジテレビ取締役相談役の日枝久氏（87）が「業務執行していない取締役」という理由で欠席したことを「法律的に違和感がある」と述べた。フジテレビの労働組合も切に希望した日枝氏の会見出席。要望書の一番最初の一番上に書かれていたという。その