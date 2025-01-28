À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î°äÀ×·²¡ÖÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¤ÎµÜÅÔ¡×¤òÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬28Æü¡¢À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡ÖÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¤ÎµÜÅÔ¡×¤ÏÆüËÜÎóÅç¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Î¤Á¤Î»þÂå¤Ë¤âÊ¸²½Åª±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¸ÅÂå¹ñ²È¤ÎµÜÅÔ¤Î°äÀ×·²¤Ç¤¹¡£Å·ÉðÅ·¹Ä¤Ê¤É¤ÎµÜÅÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÈôÄ»µÜÀ×¤äÆ£¸¶µÜÀ×¡¢¶ËºÌ¿§¤ÎÊÉ²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹â¾¾ÄÍ¸ÅÊ¯¤Ê¤É6À¤µª¤«¤é8À¤µª¤Î19¤Î°äÀ×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹