¡ÎÅìµþ£²£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - »³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤Ï£²£¸Æü¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±³ôÅö¤¿¤ê£³£¸±ß¤«¤é£´£µ±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤«¤é£²£°±ßÁýÇÛ¤¹¤ë¡£¶ÈÀÓÆ°¸þ¤äº£¸å¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£