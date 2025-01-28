°ûÎÁÂç¼ê¤Î¥­¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î2·î¤ÎCMÊü±Ç¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤äÅª³Î¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤Ê¤É¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Îº£·î¤ÎCM¤ÎÊü±Ç¤òº¹¤·»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥­¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¿·¤¿¤ËÍè·î¤ÎCM¤ÎÊü±Ç¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î27Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆâ