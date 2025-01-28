1·î23Æü¤Î¡Ö5420¡×¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï28²ó¤á¡£ºòÇ¯¤Ï¤Ê¤ó¤È3²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£28²ó¤ÎÅö¤»¤ó¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏºÇÂ¿¡£¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö5789¡×¤È¡Ö0189¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì26²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1²ó¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö0002¡×¡Ö0111¡×¤Ê¤É9ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢½ÐË¨Ì¾¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡£¡Ö¡Ø2¡Ù¤È¡Ø8¡Ù¤òÀé¤Î°Ì¤Ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡Éé¡ª¡×Â³¤¤¤Æ¡¢Ã£¿Í¤Î±óÆ£½¨¤µ¤ó¡£Àè½µ¤Ï1·î21Æü¡Ö8259¡×¤ËÂÐ