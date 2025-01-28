¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥Õ¥é¥ó¥¹¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë16:45 Í½ÁÛ89.0Á°²ó89.0 ¡Ú¥Ï¥ó¥¬¥êー¡Û ¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê1·î¡Ë22:00 Í½ÁÛ6.5%Á°²ó6.5% ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ÂÑµ×ºâ¼õÃí¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê12·î¡Ë22:30 Í½ÁÛ0.5%Á°²ó-1.2%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.3%Á°²ó-0.2%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ) S¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê11·î¡Ë23:00 Í½ÁÛ4.24%Á°²ó4.22%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)