¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼(MLS)¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï27Æü¡¢U-18¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó(18)¤¬Äó·È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢11ºÐ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¡£2021Ç¯9·î¤ËÅö»þMLS»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤È¤Ê¤ë14ºÐ7¤«·î¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥ß¥é