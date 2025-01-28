¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤¬¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥ß¤ò½Ë¤¤¡¢VanityFair¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2019Ç¯¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢¡¢¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢Æ±ºî¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÈþ½÷