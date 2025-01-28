27Æü¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¤Ä¤Ð¤­¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¤ÎÈ¬ÌÚÛÙ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÀµ¼°¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤Ä¤Ð¤­¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÛÈ¬ÌÚÛÙ¤¬Â´¶È¤òÈ¯É½¡Ö4/30¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÎÂ´¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×È¬ÌÚÛÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·