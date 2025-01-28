ÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±28ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹õ´äÍ´¼£¡¦¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤Ï28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¤«¤é28Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¡¢10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¹õ´äÍ´¼£¡¦¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤Ï28Æü