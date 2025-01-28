¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬2025Ç¯1·î28Æü¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay¡¥¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÀèÆü°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¤È½÷À­¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È½÷À­¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤Ë¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÃæµï¤È¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤ä¤Ã¤¿µ­²±¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤¬25Æü¤Ë¥¦¥§¥Ö¾å¤Ç¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¡ÖÃæµïÀµ¹­¡õ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°Ç